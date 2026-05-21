Rahul Gandhi Visit 2027 : रायबरेली-अमेठी दौरे पर राहुल गांधी, जनसंवाद और दलित पंचायत से साधेंगे जनता का भरोसा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। रायबरेली और अमेठी लंबे समय से गांधी परिवार के राजनीतिक गढ़ माने जाते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का लगातार क्षेत्रीय दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी इस दौरे के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क मजबूत करना चाहते हैं।