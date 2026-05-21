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Rahul Gandhi Visit 2027 : रायबरेली-अमेठी दौरे पर राहुल गांधी, जनसंवाद और दलित पंचायत से साधेंगे जनता का भरोसा

Rahul Gandhi Visit Raebareli-Amethi two-day: राहुल गांधी दो दिवसीय रायबरेली-अमेठी दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दौरे में जनसंवाद, उद्घाटन कार्यक्रम और दलित पंचायत समेत कई अहम आयोजन शामिल हैं।

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रायबरेली

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Ritesh Singh

May 21, 2026

राहुल गांधी का भव्य स्वागत, रायबरेली-अमेठी दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

राहुल गांधी का भव्य स्वागत, रायबरेली-अमेठी दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Rahul Gandhi Visit Raebareli-Amethi: राहुल गांधी दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। अमौसी एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई।

लखनऊ पहुंचने के बाद राहुल गांधी सीधे सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रास्ते में भी जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी का यह दौरा राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनता से संवाद करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे।

रायबरेली-अमेठी पर विशेष फोकस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। रायबरेली और अमेठी लंबे समय से गांधी परिवार के राजनीतिक गढ़ माने जाते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का लगातार क्षेत्रीय दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी इस दौरे के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क मजबूत करना चाहते हैं।

अमौसी एयरपोर्ट पर दिखा उत्साह

लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूल-मालाओं से स्वागत किया। कई युवा कार्यकर्ता और महिला समर्थक भी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया।

सड़क मार्ग से रायबरेली रवाना

एयरपोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से रायबरेली के लिए रवाना हुए। रास्ते में कई स्थानों पर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम पूरे रूट पर तैनात रही।

सरस्वती कॉलेज में जनसंवाद कार्यक्रम

राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान खीरो स्थित सरस्वती कॉलेज में आयोजित भव्य जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वह आम जनता से सीधे संवाद करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, किसान और महिला समूह शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जनता के बीच जाकर सीधे उनकी समस्याओं को समझना चाहते हैं।

विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन

दौरे के दौरान राहुल गांधी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे।

प्रमुख कार्यक्रम

  • 1. बछरावां में बारात घर का उद्घाटन
  • राहुल गांधी बछरावां क्षेत्र में नवनिर्मित बारात घर का उद्घाटन करेंगे।
  • 2. लालगंज में सड़क परियोजना का लोकार्पण
  • लालगंज क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन भी उनके कार्यक्रम में शामिल है। 
  • स्थानीय लोगों का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

हरचंदपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन

राहुल गांधी हरचंदपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में वह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का संदेश देंगे।

महिलाओं से करेंगे संवाद

कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी महिलाओं के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान महिला सुरक्षा, रोजगार, महंगाई और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

भूयेमऊ गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम

दौरे के पहले दिन के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राहुल गांधी भूयेमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन वह क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में संगठन की स्थिति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी।

वीरा पासी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

राहुल गांधी अपने दौरे के दूसरे दिन लोढवरी गांव पहुंचेंगे, जहां वह स्वतंत्रता सेनानी Veera Pasi की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वीरा पासी को क्षेत्र में सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है।

दलित पंचायत भी होगी आयोजित

दौरे के दौरान दलित पंचायत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी दलित समाज के लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस सामाजिक समीकरण मजबूत करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे रही है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश

राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। रायबरेली और अमेठी के कई क्षेत्रों में स्वागत द्वार और पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी।

सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी

राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर रायबरेली तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहीं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

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Published on:

21 May 2026 09:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / Rahul Gandhi Visit 2027 : रायबरेली-अमेठी दौरे पर राहुल गांधी, जनसंवाद और दलित पंचायत से साधेंगे जनता का भरोसा

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