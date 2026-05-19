‘PM मोदी कह रहे हैं विदेश यात्रा पर मत जाइए और खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं’, राहुल गांधी बोले-आर्थिक तूफान आने वाला है

कांग्रेस सांसद ने कहा कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार को कार्रवाई करने की सलाह दे रही है, लेकिन सरकार जनता की परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रही। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान और कभी दूसरे देशों के दौरे पर रहते हैं, जबकि देश के लोग महंगाई और आर्थिक दबाव से परेशान हैं। उन्होंने कहा, '' PM मोदी कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि PM मोदी खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं।''