Raebareli Accident: गंगा एक्सप्रेसवे पर डंपर का टायर फटा, कार में टक्कर, मां-बेटे समेत तीन घायल

Raebareli: गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। डंपर का टायर फटने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि डंपर सड़क से नीचे खाई में जाकर पलट गया। इस दुर्घटना में कार सवार मां-बेटे समेत तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।