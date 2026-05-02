Raebareli Accident: गंगा एक्सप्रेसवे पर डंपर का टायर फटा, कार में टक्कर, मां-बेटे समेत तीन घायल

टायर फटने से अनियंत्रित हुआ डंपर; जौनपुर से लौट रहे परिवार की कार क्षतिग्रस्त, घायलों को जिला अस्पताल रेफर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Raebareli: गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। डंपर का टायर फटने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि डंपर सड़क से नीचे खाई में जाकर पलट गया। इस दुर्घटना में कार सवार मां-बेटे समेत तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यह हादसा शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे गंगा एक्सप्रेस वे पर डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कटघर के पास हुआ। उस समय हाईवे पर सामान्य यातायात चल रहा था, तभी अचानक एक डंपर का अगला टायर फट गया। टायर फटते ही डंपर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित डंपर आगे चल रही कार में पीछे से जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि कार कई मीटर तक घिसटती चली गई।
घायल परिवार जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के मालेपुर लटुका गांव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार, रविंद्र कुमार यादव अपनी पत्नी श्वेता (34) और 9 वर्षीय बेटे शहर्ष के साथ कार से दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे। यात्रा के दौरान जब वे गंगा एक्सप्रेस वे पर कटघर के पास पहुंचे, तभी यह हादसा हो गया। अचानक हुई इस दुर्घटना से परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
डंपर की टक्कर से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और अंदर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, टक्कर के बाद डंपर भी नियंत्रण से बाहर हो गया और हाईवे से नीचे उतरकर खाई में जाकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने घायलों को तुरंत वाहन से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है।
दुर्घटना के कारण गंगा एक्सप्रेस वे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। क्षतिग्रस्त कार सड़क के बीचों-बीच फंसी हुई थी, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी।पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से कार को हटवाया और यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया।
डलमऊ कोतवाली प्रभारी राघवन सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में जौनपुर निवासी कार सवार दंपति और उनका बेटा घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।उन्होंने कहा कि घटना की तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डंपर का अगला टायर अचानक फट गया, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। तेज रफ्तार और भारी वाहन होने के कारण डंपर सीधे कार से जा टकराया। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों की नियमित जांच और रखरखाव बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक्सप्रेसवे जैसे हाई-स्पीड मार्गों पर छोटी सी चूक भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वाहन चालकों को चाहिए कि वे अपने वाहन की स्थिति की नियमित जांच करें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें।
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