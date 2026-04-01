रायबरेली में आग का कहर: दो गाय और सात बकरियां जिंदा जली, चलती डीसीएम जलकर खाक

Fire wreaks havoc in Raebareli: रायबरेली में आग लगने की घटना में काफी नुकसान हो गया। आग की लपटों में दो गाय और सात बकरियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक गाय की हालत गंभीर बनी हुई है। घर में रखा अनाज भी जल गया है। आग बुझाने के प्रयास में घर का मालिक भी झुलस गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तीन और रिलायंस फैक्ट्री की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन प्रभारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। कुल चार गाड़ियां मौके पर आई थीं। घटना में गाय और बकरियों की भी मौत हुई है। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र की है। एक अन्य घटना में चलती डीसीएम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।