रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: स्कॉर्पियो खड़े ट्राली से टकराई, तीन की मौत, पांच घायल

Tragic accident in Raebareli, three dead: रायबरेली में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर कोहराम मच गया। घटना के समय स्कॉर्पियो में छोटे-बड़े आठ लोग बैठे थे। जिनमें एक की मौत हो गई। जबकि सात घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से एम्स रिफर कर दिया गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का है।