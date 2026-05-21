21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

बड़े मंगल पर हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा के बाद रायबरेली दौरे पर निकले

राहुल गांधी ने बड़े मंगल पर हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर रायबरेली दौरे की शुरुआत की। इसके बाद वह बछरावां के लिए रवाना हुए, जहां कई जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हैं।

3 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Ritesh Singh

May 21, 2026

बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद बछरावां के लिए रवाना, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद बछरावां के लिए रवाना, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

राहुल गांधी ने अपने दो दिवसीय रायबरेली दौरे की शुरुआत धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के बीच की। ज्येष्ठ माह के पावन ‘बड़े मंगल’ के अवसर पर राहुल गांधी सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया।

मंदिर परिसर में राहुल गांधी ने श्रद्धा के साथ माथा टेका और देश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनता के कल्याण की कामना की। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, स्थानीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। पूजा-अर्चना के बाद राहुल गांधी का काफिला बछरावां के लिए रवाना हो गया, जहां उनके कई जनसंवाद और सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

बड़े मंगल के अवसर पर मंदिर पहुंचे राहुल गांधी

उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। इसी अवसर पर राहुल गांधी भी मंदिर पहुंचे और पूरे श्रद्धाभाव से पूजा की। मंदिर में उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बन गया। राहुल गांधी ने मंदिर में दीप प्रज्वलित किया, प्रसाद चढ़ाया और हनुमान चालीसा का पाठ भी सुना।

मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़

राहुल गांधी के मंदिर पहुंचने की सूचना मिलते ही वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जमा हो गए। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम पूरी तरह सतर्क नजर आई। श्रद्धालुओं ने राहुल गांधी के साथ तस्वीरें लेने और उनका अभिवादन करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

देश की खुशहाली की कामना

मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान राहुल गांधी ने देश में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के बेहतर भविष्य के लिए भी प्रार्थना की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में जनता के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

बछरावां के लिए रवाना हुआ काफिला

मंदिर दर्शन के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से बछरावां के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कई स्थानों पर पोस्टर, बैनर और स्वागत द्वार लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारेबाजी के साथ राहुल गांधी का अभिनंदन किया।

जनसंवाद कार्यक्रमों में होंगे शामिल

रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी कई जनसंवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

  • .आम जनता से मुलाकात करेंगे
  • .स्थानीय समस्याएं सुनेंगे
  • .कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे
  • .सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और किसानों से अलग-अलग संवाद कार्यक्रम भी करेंगे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह

राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। रायबरेली और आसपास के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह स्वागत की तैयारी की थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा।

सुरक्षा व्यवस्था रही सख्त

राहुल गांधी के मंदिर दौरे और जनसंवाद कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रहीं।

धार्मिक और सामाजिक संदेश देने की कोशिश

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बड़े मंगल के अवसर पर मंदिर पहुंच कर राहुल गांधी ने धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश देने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व माना जाता है और बड़े मंगल पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में राहुल गांधी का मंदिर दर्शन राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्थानीय लोगों ने किया स्वागत

मंदिर परिसर और रास्ते में स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बातचीत भी की। राहुल गांधी ने भी लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया।

ये भी पढ़ें

लखनऊ में स्वास्थ्य क्रांति, लोहिया संस्थान में 855 करोड़ से बनेगा सुपर इमरजेंसी सेंटर
लखनऊ
Lohia Institute Lucknow Hospital

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

राहुल गांधी

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 May 2026 09:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / बड़े मंगल पर हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा के बाद रायबरेली दौरे पर निकले

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रायबरेली-अमेठी दौरे पर राहुल गांधी, जनसंवाद और दलित पंचायत से साधेंगे जनता का भरोसा

राहुल गांधी का भव्य स्वागत, रायबरेली-अमेठी दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
रायबरेली

राहुल गांधी बोले- आर्थिक तूफान आने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर रोएंगे…कोविड और नोटबंदी की तरह

Rahul Gandhi
रायबरेली

खुद को निर्दोष साबित करने में शख्स को लग गए 11 साल! इस मामले में हुई थी गिरफ्तारी, रायबरेली का हैरान करने वाला केस

ramkishore acquitted after 11 years in heroin smuggling case raebareli news
रायबरेली

‘PM मोदी कह रहे हैं विदेश यात्रा पर मत जाइए और खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं’, राहुल गांधी बोले-आर्थिक तूफान आने वाला है

rahul gandhi targets pm narendra modi during his raebareli visit find out what he said up politics
रायबरेली

चाय पर चर्चा पड़ गई भारी, मिला ‘सिर तन से जुदा’ का फरमान! रायबरेली में सपा नेता और मौलाना पर FIR

Raebareli, Irfan Siddiqui, tea stall dispute
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.