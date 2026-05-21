बड़े मंगल पर हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा के बाद रायबरेली दौरे पर निकले

बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद बछरावां के लिए रवाना, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
राहुल गांधी ने अपने दो दिवसीय रायबरेली दौरे की शुरुआत धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के बीच की। ज्येष्ठ माह के पावन ‘बड़े मंगल’ के अवसर पर राहुल गांधी सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया।
मंदिर परिसर में राहुल गांधी ने श्रद्धा के साथ माथा टेका और देश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनता के कल्याण की कामना की। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, स्थानीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। पूजा-अर्चना के बाद राहुल गांधी का काफिला बछरावां के लिए रवाना हो गया, जहां उनके कई जनसंवाद और सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। इसी अवसर पर राहुल गांधी भी मंदिर पहुंचे और पूरे श्रद्धाभाव से पूजा की। मंदिर में उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बन गया। राहुल गांधी ने मंदिर में दीप प्रज्वलित किया, प्रसाद चढ़ाया और हनुमान चालीसा का पाठ भी सुना।
राहुल गांधी के मंदिर पहुंचने की सूचना मिलते ही वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जमा हो गए। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम पूरी तरह सतर्क नजर आई। श्रद्धालुओं ने राहुल गांधी के साथ तस्वीरें लेने और उनका अभिवादन करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।
मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान राहुल गांधी ने देश में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के बेहतर भविष्य के लिए भी प्रार्थना की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में जनता के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
मंदिर दर्शन के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से बछरावां के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कई स्थानों पर पोस्टर, बैनर और स्वागत द्वार लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारेबाजी के साथ राहुल गांधी का अभिनंदन किया।
रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी कई जनसंवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
बताया जा रहा है कि राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और किसानों से अलग-अलग संवाद कार्यक्रम भी करेंगे।
राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। रायबरेली और आसपास के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह स्वागत की तैयारी की थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा।
राहुल गांधी के मंदिर दौरे और जनसंवाद कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रहीं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बड़े मंगल के अवसर पर मंदिर पहुंच कर राहुल गांधी ने धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश देने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व माना जाता है और बड़े मंगल पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में राहुल गांधी का मंदिर दर्शन राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
मंदिर परिसर और रास्ते में स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बातचीत भी की। राहुल गांधी ने भी लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया।
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