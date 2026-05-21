बड़े मंगल पर हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा के बाद रायबरेली दौरे पर निकले

उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। इसी अवसर पर राहुल गांधी भी मंदिर पहुंचे और पूरे श्रद्धाभाव से पूजा की। मंदिर में उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बन गया। राहुल गांधी ने मंदिर में दीप प्रज्वलित किया, प्रसाद चढ़ाया और हनुमान चालीसा का पाठ भी सुना।