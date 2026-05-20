राहुल गांधी बोले- आर्थिक तूफान आने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर रोएंगे…कोविड और नोटबंदी की तरह

रायबरेली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली के लोधवारी गांव में बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगाह किया कि देश पर 'आर्थिक तूफान' आने वाला है, जिससे आम जनता, किसान, युवा, मजदूर और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।