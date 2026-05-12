रायबरेली में कंधे में पिता को उपचार के लिए ले जाने का मामला: डीएम ने सीएमएस से मांगा का जवाब

Video of man carrying his father on his back for treatment goes viral: रायबरेली में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटा अपने पिता को कंधे में लाद कर उपचार के लिए ले जा रहा है। उसके पिताजी टीवी पेशेंट हैं। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराने को कहा था। जिससे कि इलाज हो सके। वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी में सीएमएस से जवाब-तलब किया है। दूसरी तरफ सीएमएस ने कहा कि उनके यहां पर्याप्त मात्रा में स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर मजबूत उपलब्ध हैं। आधार कार्ड देखकर कोई भी इसकी सुविधा ले सकता है, फिर भी उन्होंने जांच करने की बात कही है। इसके पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक मरीज का इलाज जमीन पर उपचार किया जा रहा था। मामला जिला अस्पताल का है। ‌ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी अधिकारियों को मरीज के साथ अच्छा व्यवहार और उपचार को लेकर निर्देश देते रहते हैं।‌