Video: सपा विधायक पल्लवी पटेल के बिगड़े बोल! SP पर भड़कते हुए कहा- मेरा फोन कैसे काटा, आखिर माजरा क्या है?

विधायक पल्लवी पटेल ने SP से फोन पर बातचीत के दौरान पूछा कि 16 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आखिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी गांव का ही रहने वाला है और खुलेआम घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा, पुलिस द्वारा दर्ज की गई क्रॉस FIR पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसमें पीड़ित परिवार के नाबालिग बच्चों तक के नाम शामिल किए गए हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।