रायबरेली: राहुल गांधी ने डीआरएम उत्तर रेलवे को लिखा पत्र, कोरोना काल में बंद की गई ट्रेन शुरू करने की मांग

इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाया है, जिसमें रायबरेली-प्रयागराज रेल खंड स्थित ऊंचाहार रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास रोड के निर्माण का मामला है, जिसका उद्घाटन का पत्थर लगा दिया गया है किंतु 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। वह यह भी मांग की गई है कि रायबरेली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए मल्टीप्लेक्स भवन का निर्माण कराया गया था।‌ जिसका उपयोग, रखरखाव ना होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गया है। जिसके मरम्मत की मांग की है।