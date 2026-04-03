UP Expressway Toll Hike: चार एक्सप्रेसवे पर बढ़ी दरें, यात्रियों के लिए सफर महंगा

UP Expressway Toll Tax Hike: उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य के चार प्रमुख एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स में वृद्धि कर दी गई है और नई दरें लागू कर दी गई हैं। इस फैसले के बाद अब इन मार्गों पर सफर करना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। सरकार द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार यह बढ़ोतरी अलग-अलग श्रेणी के वाहनों पर लागू की गई है, जिससे निजी वाहन चालकों से लेकर व्यावसायिक परिवहन तक सभी प्रभावित होंगे।