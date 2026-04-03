UP Expressway Toll Hike: चार एक्सप्रेसवे पर बढ़ी दरें, यात्रियों के लिए सफर महंगा

यूपी एक्सप्रेसवे पर टोल बढ़ा, अब सफर हुआ महंगा, यात्रियों पर बढ़ा बोझ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Expressway Toll Tax Hike: उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य के चार प्रमुख एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स में वृद्धि कर दी गई है और नई दरें लागू कर दी गई हैं। इस फैसले के बाद अब इन मार्गों पर सफर करना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। सरकार द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार यह बढ़ोतरी अलग-अलग श्रेणी के वाहनों पर लागू की गई है, जिससे निजी वाहन चालकों से लेकर व्यावसायिक परिवहन तक सभी प्रभावित होंगे।
टोल दरों में वृद्धि उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख एक्सप्रेसवे पर की गई है, जिनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। ये चारों एक्सप्रेसवे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ते हैं और यातायात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए 5 रुपये से लेकर 85 रुपये तक की वृद्धि की गई है। बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए करीब 50 रुपये तक अतिरिक्त टोल देना होगा, जिससे माल ढुलाई और परिवहन लागत में भी इजाफा होने की संभावना है।
अन्य प्रमुख मार्गों पर भी टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।
हालांकि यह वृद्धि देखने में कम लग सकती है, लेकिन नियमित यात्रा करने वाले लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
नई दरों के लागू होने के बाद इन एक्सप्रेस वे पर सफर करना अब पहले से महंगा हो गया है। रोजाना इन मार्गों का उपयोग करने वाले यात्री, निजी वाहन चालक और ट्रांसपोर्ट कंपनियां इस बढ़ोतरी से प्रभावित होंगी। विशेष रूप से व्यापारियों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए यह लागत बढ़ने का कारण बन सकता है, जिसका असर अंततः आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है।
टोल दरों में यह बढ़ोतरी आमतौर पर रखरखाव लागत, महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को ध्यान में रखते हुए की जाती है। एक्सप्रेसवे की बेहतर देखभाल, सुरक्षा और सुविधाओं को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इन एक्सप्रेस वे पर लगातार बढ़ते यातायात के कारण मेंटेनेंस और संचालन लागत में भी वृद्धि हुई है।
टोल बढ़ोतरी को लेकर यात्रियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे महंगाई के दौर में अतिरिक्त बोझ बता रहे हैं। नियमित यात्रा करने वाले लोगों का कहना है कि बार-बार टोल दरों में वृद्धि से उनका मासिक खर्च बढ़ता जा रहा है।
सरकार का कहना है कि एक्सप्रेसवे को विश्वस्तरीय बनाए रखने और यातायात को सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बेहतर सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए टोल दरों का समय-समय पर संशोधन आवश्यक होता है।
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