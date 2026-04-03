Toll Hike: यूपी के एक्सप्रेस-वे पर टोल दरें बढ़ीं: सफर हुआ महंगा, नई दरें लागू

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे यात्रा हुई महंगी:लागू नई टोल दरें, सभी श्रेणियों में बढ़ोतरी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Toll Hike UP: उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए अब यात्रा पहले से महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए चार प्रमुख एक्सप्रेस वे पर नई टोल दरें लागू कर दी हैं। इन संशोधित दरों के तहत सभी श्रेणियों के वाहनों पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि लगभग 2 प्रतिशत के आसपास बताई जा रही है, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर आम यात्रियों, व्यापारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ेगा। विशेष रूप से वे लोग जो रोजाना या नियमित रूप से इन एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं, उन्हें अब अतिरिक्त खर्च उठाना होगा।
नई टोल दरें प्रदेश के चार प्रमुख एक्सप्रेस वे पर लागू की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:
इन सभी एक्सप्रेस वे पर प्रथम टोल प्लाजा से अंतिम टोल प्लाजा तक पूरे मार्ग की यात्रा के लिए एक फेरा टोल की दरें तय की गई हैं।
यूपीडा द्वारा जारी नई दरों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए टोल शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
यूपीडा के प्रवक्ता के अनुसार, टोल दरों में यह बढ़ोतरी महंगाई और एक्सप्रेसवे के रखरखाव की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। एक्सप्रेसवे के सुचारू संचालन, मरम्मत, सुरक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए नियमित निवेश आवश्यक होता है, जिसके चलते समय-समय पर टोल दरों में संशोधन किया जाता है।
नई टोल दरों का असर सीधे तौर पर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा, जो इन एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं। खासकर:
इन सभी को अब पहले से अधिक खर्च वहन करना पड़ेगा। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे देश के सबसे आधुनिक और बेहतर सड़क नेटवर्क में गिने जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि समय की भी बचत करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टोल में हल्की वृद्धि के बावजूद, इन एक्सप्रेसवे की सुविधाएं और समय की बचत इसे उपयोगी बनाती है।
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