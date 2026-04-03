Toll Hike: यूपी के एक्सप्रेस-वे पर टोल दरें बढ़ीं: सफर हुआ महंगा, नई दरें लागू

Toll Hike UP: उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए अब यात्रा पहले से महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए चार प्रमुख एक्सप्रेस वे पर नई टोल दरें लागू कर दी हैं। इन संशोधित दरों के तहत सभी श्रेणियों के वाहनों पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

