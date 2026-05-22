UP में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद के बीच अखिलेश का बड़ा दांव, बोले- BJP ने PDA का अधिकार छीना, बहू-बेटियों को आरक्षण से दूर रखा

सपा ने अपनी बुकलेट में दावा किया कि भाजपा की सरकारों के कार्यकाल में 22 भर्तियों में PDA समुदायों के लिए आरक्षित 11,500 से अधिक पदों से कथित तौर पर वंचित रखा गया। सपा नेता इस दस्तावेज को भाजपा के पिछड़ा-विरोधी और उच्च जाति समर्थक रवैये का सबूत बताते हैं। सपा के सूत्रों का कहना है कि आरक्षण ऑडिट उस रणनीति का अगला चरण है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति को सीधे रोजगार, आरक्षण और प्रतिनिधित्व से जोड़ता है। सपा के वरिष्ठ नेताओं का तर्क है कि यह पुस्तिका विशेष रूप से बीजेपी के उस आरोप का खंडन करने के लिए तैयार की गई है, जिसमे सपा सरकार पर नौकरियों में एक ही जाति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया गया।