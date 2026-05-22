SP Student Protest: लखनऊ के हजरतगंज में सपा छात्र सभा का हंगामा, महंगाई विरोधी प्रदर्शन में पुलिस से झड़प

Student Protest: राजधानी लखनऊ में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा) की छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रमुख हजरतगंज चौराहे पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान माहौल काफी गरमाया रहा और पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।