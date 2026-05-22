जो कोई न कर सका, यूपी ने कर दिया! योगी आदित्यनाथ ने ठोका दावा, 9 साल में GDP का आंकड़ा चौंकाने वाला

बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा जनता के बीच विकास के नाम पर ही वोट मांगने जाएगी। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल को देखकर यह साफ समझ भी आ जाता है। उनके अधिकांश पोस्ट डिवेलपमेंट से ही जुड़े हैं। इसके अलावा, योगी जहां भी जा रहे हैं, विकास पर ही ज्यादा बात कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जब कार्य करने की इच्छा शक्ति होगी और बिना भेदभाव की होगी, तभी परिणाम आते हैं। पिछले 9 सालों में हमने यह करके दिखाया है।