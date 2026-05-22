DM Action: फीस वसूली में गड़बड़ी पर लखनऊ प्रशासन सख्त, 8 निजी स्कूलों को 5 लाख जुर्माने का नोटिस

DM Lucknow Action: राजधानी लखनऊ में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली और नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी VisakhG की अध्यक्षता में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जांच में शिकायतें सही पाए जाने पर 8 निजी स्कूलों को 5-5 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। संबंधित स्कूलों को 1 जून 2026 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। यह कार्रवाई फीस विनियमन अधिनियम संशोधन-2020 के तहत की गई है। प्रशासन की इस सख्ती से अभिभावकों में राहत और उम्मीद का माहौल है, जबकि निजी स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है।