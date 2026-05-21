Schools Closed Update: लू के कहर से सहमा यूपी, 3 जिलों में 31 मई तक स्कूल बंद

School Holiday: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कानपुर और मेरठ के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर जिले में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि भीषण गर्मी और लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है।

