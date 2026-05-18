मेरठ में सब्जी मंडी का शर्मनाक मामला, टॉयलेट से बरामद हुई सब्जियां, आढ़ती का लाइसेंस सस्पेंड

Video of Meerut Naveen Sabji Mandi goes viral: मेरठ की नवीन सब्जी फल मंडी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हरी सब्जियां, धनिया, टमाटर, आदि टॉयलेट में स्टोर किए गया हैं। टॉयलेट में काफी गंदगी है। बताया गया कि यह टॉयलेट बंद पड़ा है, जिसे काफी दिनों से गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम ने नवीन सब्जी मंडी के सचिव से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।‌ मंडी सचिव ने बताया कि टॉयलेट चोक होने के कारण काफी दिनों से बंद पड़ा है। बिना किसी जानकारी के ट्रेडिंग कंपनी इसे अपने उपयोग में ले रही है, जो गैरकानूनी है। जिसको नोटिस जारी किया गया है।‌ मामला मवाना सब्जी मंडी का है।