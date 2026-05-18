ब्यूटी पार्लर संचालिका के झांसे में फंस गए कारोबारी! मेरठ में हुई 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी; पूरा मामला जानिए

पीड़िता के अनुसार, रेनू की बातों में आकर उन्होंने अपने पति, बेटी, दामाद और अन्य रिश्तेदारों के खातों से भी रकम ट्रांसफर करवाई। आरोप है कि रेनू और उसके बताए लोगों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड और अन्य माध्यमों से लगातार रुपये भेजे गए। रीतू ने यह भी बताया कि बाद में उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर और रिश्तेदारों से उधार लेकर भी रकम जुटाई। नवंबर 2025 से 18 मार्च 2026 के बीच कुल 1 करोड़ 7 लाख 65 हजार रुपये रेनू तोमर और उसके सहयोगियों को दिए गए।