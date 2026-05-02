फर्जी प्लॉट-कार कारोबार के जाल में फंसाकर 14 लाख हड़पे, बैनामे के बाद खुली ठगी की परतें, मुकदमा दर्ज

पीड़ित का कहना है कि प्लॉट सौदे के बाद आरोपियों ने सेकेंड हैंड कारों के व्यापार में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच दिया। इसी झांसे में आकर अलग-अलग तारीखों में बैंक ट्रांजैक्शन और नकद मिलाकर करीब 8 लाख रुपये और दे दिए। बाद में आरोपियों ने और रकम की मांग करते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि जिस जमीन का बैनामा कराया गया, वह राजस्व रिकॉर्ड में सड़क के रूप में दर्ज है। इतना ही नहीं, उसी खसरा नंबर पर पहले भी फर्जी कागज बनाकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है। जब पीड़ित कब्जा लेने पहुंचा तो वहां एक महिला ने खुद को असली मालिक बताते हुए अपना बैनामा दिखा दिया। इसके बाद ठगी की पूरी कहानी सामने आ गई।