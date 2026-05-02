मीरगंज में किसानों का महाप्रदर्शन: घुटनों के बल तहसील पहुंचे, प्रशासन के खिलाफ फूटा जबरदस्त गुस्सा, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

भाकियू ने ग्राम रहपुरा जागीर में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित भूमि (गाटा संख्या 738) पर अवैध निर्माण को लेकर नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा विकास कार्यों की धीमी गति पर सवाल उठाए गए। बिजली से जुड़े मुद्दों में स्मार्ट मीटर हटाने की मांग और हल्दी दांद गांव में खेतों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग भी प्रमुख रही। किसानों ने गेहूं क्रय केंद्रों पर बारदाने के नाम पर किसानों को वापस लौटाए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।