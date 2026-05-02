पत्नी से झगड़े के बाद युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम से होगा खुलासा

बताया जा रहा है कि रूप किशोर की पहली पत्नी की कुछ साल पहले डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। पहली पत्नी से उनके दो बच्चे—एक बेटा और एक बेटी हैं। बाद में उन्होंने शेरगढ़ क्षेत्र की एक युवती से दूसरी शादी की थी, जो अपने एक बेटे के साथ ससुराल आई थी। शादी के बाद से ही दंपती के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, जो अब एक संदिग्ध मौत में बदल गया। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। गांव में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं, जबकि पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है।