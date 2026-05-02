फेसबुक मोहब्बत की दीवानगी, प्रेमिका के इशारे पर फौजी ने पत्नी का गला घोंटा, अब ‘वो’ भी सलाखों के पीछे

वारदात के बाद भारत सिंह मौके से फरार हो गया और सुरभि को फोन पर पूरी जानकारी दी। पुलिस जांच में जब कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्य सामने आए तो सुरभि का नाम भी उजागर हो गया। मुख्य आरोपी भारत सिंह पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। अब पुलिस ने प्रेमिका सुरभि यादव को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। इस खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।