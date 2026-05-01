यूपी के इस जिले में ताबड़तोड़ फायरिंग से किसान की हत्या, चारपाई के पास मिला खून से लथपथ शव

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र के रायपुर हंस गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव के ही आम के बाग में एक किसान को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसका शव चारपाई के पास खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने जब यह मंजर देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
मृतक की पहचान गांव निवासी इंद्रपाल के रूप में हुई है, जो बाग की रखवाली के लिए अक्सर वहीं रुकते थे। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीण टहलने और खेतों की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने चारपाई के पास इंद्रपाल का शव पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर शरीर में कई जगह गोलियों के निशान मिले—सीने, पेट और पैर में गोलियां धंसी थीं। खून चारों ओर फैला हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की।
परिजनों ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया है। उनका कहना है कि इंद्रपाल की भतीजी को गांव के ही एक युवक द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते गांव के ही रिशिपाल, सर्वेश, विकास और संगम ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
स्वजन के अनुसार, इंद्रपाल गुरुवार रात एक शादी समारोह में शामिल होकर लौटे थे। इसके बाद वह रोज की तरह अपने आम के बाग में सोने के लिए चले गए। सुबह जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटे और ग्रामीणों ने उनका शव देखा, तब घटना की जानकारी परिवार को मिली। खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसर गया।
घटना की सूचना पर फरीदपुर पुलिस के साथ एसपी साउथ अंशिका वर्मा मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग