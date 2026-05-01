कुतुबखाना चौराहे पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से मची भगदड़, फड़ विक्रेता की मौत, बाजार में अफरा-तफरी

उद्योग बंधु की शिकायत पर नगर निगम की टीम अवैध साप्ताहिक बाजार हटाने पहुंची थी। दोपहर में जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, सड़क किनारे फड़ लगाने वालों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान समेटते नजर आए, जबकि कुछ लोग बिना सामान लिए ही भाग खड़े हुए। इसी अफरा-तफरी के बीच शास्त्री मार्केट क्षेत्र में बर्तन का फड़ लगाने वाले 52 वर्षीय फैयाज पुत्र रियाज की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आसपास के लोगों का कहना है कि फैयाज को ब्रेन हेमरेज हुआ था।