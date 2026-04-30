टैंकर से टकराई कार, दुल्हन समेत तीन महिलाओं की मौत, विदा कराकर लौट रहे थे घर, दूल्हे की हालत नाजुक

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 30 वर्षीय रीना देवी, 22 वर्षीय नवविवाहिता कल्पना और 25 वर्षीय शेसवी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल निर्देश को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि पति अनिल की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। हादसों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसी दिन सुबह पुवायां क्षेत्र के भूड़ा मैनारी ओवरब्रिज के पास बोलेरो और बाइक की टक्कर में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। निगोही निवासी अरुण कुमार उर्फ कन्हैया (40), उनकी पत्नी सीमा देवी (35), बेटी दीक्षा (8) और बेटे नैतिक (6) की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही घंटों के अंतराल में आठ लोगों की मौत ने इलाके को झकझोर दिया।