यूपी के इस जिले में गरीबों का गेहूं-चावल डकार गया कोटेदार, स्टॉक में खेल पकड़ते ही दर्ज हुआ मुकदमा

बरेली। जिले में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्त शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गरीबों के हक का राशन हड़पने वाले कोटेदारों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत संजय नगर क्षेत्र के एक कोटेदार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बारादरी थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराकर साफ संदेश दे दिया है कि अब राशन में हेराफेरी बर्दाश्त नहीं होगी।