डिजिटल दुनिया के कानूनी योद्धा तैयार करेगा रुविवि, साइबर कानून में एलएलएम के एडमिशन शुरू, एआई-टेक लॉ पर फोकस

कोर्स के तहत छात्रों को ई-कॉमर्स सेक्टर में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स की कानूनी बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, साइबर अपराध, डेटा प्रोटेक्शन और आईटी कानून जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहेगा, ताकि छात्र बदलते डिजिटल इकोसिस्टम के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कोर्स के बाद छात्रों के लिए लॉ फर्म, बड़ी टेक कंपनियों और सरकारी पॉलिसी मेकिंग से जुड़े क्षेत्रों में करियर के व्यापक अवसर खुलेंगे। विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम लागू किया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में लचीलापन मिलेगा।