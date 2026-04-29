सीबीगंज में हाई-टेक चोरी: गोदाम के नीचे सुरंग खोदकर 28 लाख का कॉपर पार, वारदात से पुलिस के होश उड़े

गोदाम के अंदर रखे करीब दो टन कॉपर स्क्रैप पूरी तरह गायब था। कॉपर की बाजार कीमत के हिसाब से नुकसान करीब 28 लाख रुपये आंका गया है। जिस तरीके से सुरंग बनाकर चोरी की गई, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने कई दिनों तक रेकी की और फिर सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। यह भी संभावना जताई जा रही है कि इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका हो सकती है, क्योंकि गोदाम के अंदर रखे माल की सटीक जानकारी बिना यह संभव नहीं माना जा रहा।