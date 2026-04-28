नशे में धुत रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर चढ़ाई गाड़ी, दारोगा-सिपाही गंभीर घायल

पुलिस टीम जैसे ही कार चालक के पास पहुंची, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और धमकी देते हुए तेज रफ्तार में भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और वीआई बाजार क्षेत्र में पोखरा मोमोज के पास उसे रोक लिया। इसी दौरान पीआरवी टीम भी मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि घिरता देख चालक ने अचानक कार से पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दारोगा और सिपाही दोनों घायल हो गए और उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। आरोपी मिलिट्री अस्पताल की ओर भाग निकला।