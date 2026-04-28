कल गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, बदायूं बनेगा विकास का सुपरहाईवे हब

गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं जनपद में करीब 91.67 किलोमीटर लंबा है, जो बिल्सी, बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसीलों से होकर गुजरता है। इससे जिले के करीब 85 गांव और 195 मजरे सीधे जुड़ेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी। जनपद में तीन बड़े घटपुरी, बनकोटा (बिसौली), डहरपुर (दातागंज) इंटरचेंज तैयार किए गए हैं, जो आवागमन और व्यापार को नई दिशा देंगे। बिसौली क्षेत्र का बनकोटा इंटरचेंज इस परियोजना का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। यहां विकसित होने वाली सुविधाएं स्थानीय व्यापार, रोजगार और सेवाओं को बड़ा बढ़ावा देंगी। एक्सप्रेसवे से बदायूं की दिल्ली, मेरठ और प्रयागराज से दूरी और समय में भारी कमी आएगी।