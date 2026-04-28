28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कल गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, बदायूं बनेगा विकास का सुपरहाईवे हब

उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को पंख लगने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरदोई से प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 28, 2026

बदायूं। उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को पंख लगने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरदोई से प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा यह मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ दूरी घटाएगा, बल्कि बदायूं समेत पूरे पश्चिम से पूर्वांचल तक विकास की नई धारा बहाएगा। बदायूं के घटपुरी इंटरचेंज पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होगा, जहां बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे।

पांच साल में तैयार, अब बदलेगा यूपी का नक्शा

भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की बुनियादी संरचना को मजबूत करते हुए तेज, सुरक्षित और आधुनिक कनेक्टिविटी देगा। पीएम मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर से इसकी आधारशिला रखी थी और करीब पांच वर्षों में यह ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ते हुए व्यापार, निवेश, उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगा। साथ ही कृषि क्षेत्र को भी नई दिशा मिलेगी।

धार्मिक और आर्थिक सफर होगा आसान

गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए गढ़मुक्तेश्वर, कल्कि धाम, बेला देवी धाम, चंद्रिका देवी शक्तिपीठ, भगवान परशुराम जन्मस्थली (शाहजहांपुर) और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का नया कॉरिडोर बनकर उभरेगा।

बदायूं के लिए गेमचेंजर साबित होगा प्रोजेक्ट

गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं जनपद में करीब 91.67 किलोमीटर लंबा है, जो बिल्सी, बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसीलों से होकर गुजरता है। इससे जिले के करीब 85 गांव और 195 मजरे सीधे जुड़ेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी। जनपद में तीन बड़े घटपुरी, बनकोटा (बिसौली), डहरपुर (दातागंज) इंटरचेंज तैयार किए गए हैं, जो आवागमन और व्यापार को नई दिशा देंगे। बिसौली क्षेत्र का बनकोटा इंटरचेंज इस परियोजना का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। यहां विकसित होने वाली सुविधाएं स्थानीय व्यापार, रोजगार और सेवाओं को बड़ा बढ़ावा देंगी। एक्सप्रेसवे से बदायूं की दिल्ली, मेरठ और प्रयागराज से दूरी और समय में भारी कमी आएगी।

युवाओं, किसानों और कारोबारियों को सीधा फायदा

इस मेगा प्रोजेक्ट से युवाओं को रोजगार, किसानों को बेहतर बाजार और व्यापारियों को तेज लॉजिस्टिक्स की सुविधा मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं को निवेश और उद्योग का नया केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कुल मिलाकर, यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देने जा रहा है और बदायूं को विकास के नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 05:28 pm

Published on:

28 Apr 2026 05:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कल गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, बदायूं बनेगा विकास का सुपरहाईवे हब

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सो रही पत्नी का फावड़े से गला रेतकर फरार हुआ पति, खून से सनी लाश देख चीख पड़े बच्चे… फिर हुआ ये

बरेली

आईएएस का नकाब पहनकर सगी बहनों ने लूटा शहर, नौकरी के नाम पर लाखों डकारे… बरेली पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

बरेली

नवाबगंज गैस रिफिलिंग हादसा: चौथे किशोर की भी मौत… 10 दिन तक जूझने के बाद फरमान ने हारी जिंदगी

बरेली

कलेक्ट्रेट में मेधावियों पर इनामों का मेगा पैकेज: ई-स्कूटी से नवाज़े गए यूपी बोर्ड टॉपर्स, यूनिवर्सिटी में फ्री होगा एडमिशन

बरेली

भाई सरकारी डॉक्टर, बहन चला रही क्लिनिक, नर्स ने सीने पर बैठकर कराया प्रसव, नवजात ने तोड़ा दम

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.