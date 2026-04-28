कलेक्ट्रेट में मेधावियों पर इनामों का मेगा पैकेज: ई-स्कूटी से नवाज़े गए यूपी बोर्ड टॉपर्स, यूनिवर्सिटी में फ्री होगा एडमिशन

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि यह सम्मान छात्रों की मेहनत का परिणाम है और इससे उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने खासतौर पर बेटियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार ने इसे जिले की बड़ी उपलब्धि बताया। सम्मान समारोह में मेधावियों के चेहरे खिल उठे, वहीं अभिभावकों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। शिक्षकों ने भी अपने छात्रों की सफलता पर गर्व जताया। प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ हुए इस सम्मान ने साफ संदेश दिया—अब बरेली में मेहनत करने वालों को सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि बड़ा इनाम भी मिलेगा।