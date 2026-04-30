Pilibhit News: शादी समारोह में डीजे के दौरान हर्ष फायरिंग, नाच रहे युवक को लगी गोली, मची अफरा-तफरी

घटना बुधवार देर रात की है, जब गांव में एक ग्रामीण की बेटी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। डीजे की धुन पर लोग झूम रहे थे और बारात का जश्न अपने चरम पर था। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग कर दी। गोली सीधे गांव निवासी जगवीर (35) पुत्र रामपाल की गर्दन में जा लगी। जैसे ही जगवीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरे, मौके पर चीख-पुकार मच गई। डीजे बंद हो गया और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।