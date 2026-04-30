खुली पुलिया ने निगली एक और जिंदगी: काम से लौट रहे मजदूर की गिरकर मौत, दो दिन बाद बरामद हुआ शव

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि मेघनाथ शराब के नशे में पुलिया के पास पहुंचा और संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। पुलिया के नीचे पानी और कचरा भरा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका और वहीं दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुलिया को ढंकने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। खुले नहर और पुलिया लोगों के लिए मौत का जाल बने हुए हैं, फिर भी जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं।