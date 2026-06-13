नकली आधार-पैन से खुलते थे बैंक खाते, करोड़ों रुपये होते थे ट्रांसफर; बैंककर्मी समेत तीन गिरफ्तार, 14 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा

गिरफ्तार आरोपियों में सैनिक कॉलोनी निवासी जितेन्द्र कुमार मिश्रा, बिथरी चैनपुर निवासी हिमांशु पटेल तथा नवाबगंज क्षेत्र के अधकटा रब्बानी बेगम गांव निवासी आसिफ शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से पांच एटीएम कार्ड, कुमार एनर्जी फर्म की मोहर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक व चेकबुक, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं। शाही पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों और पूरे वित्तीय नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। ऑनलाइन बेटिंग, मनी ट्रेल और बैंक खातों के जरिए हुए करोड़ों रुपये के लेनदेन की पड़ताल के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।