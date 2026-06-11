मोबाइल कारोबारी ने पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद से किया था सात करोड़ा का व्यापार, जांच कर लौटी ईडी की टीम

आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान दो बार रितेश प्रॉपर्टीज वर्तमान में हैम्पटन स्काई रियलिटी को करीब सात करोड़ रुपये के लैपटॉप और आईपैड की सप्लाई की थी। इस व्यापारिक सौदे का भुगतान बैंकिंग माध्यम से उनके खाते में प्राप्त हुआ था। ईडी इसी ट्रांजैक्शन की सत्यता और उसके वित्तीय स्रोतों की जांच की। हालांकि ईडी की टीम मनी लाड्रिंग के केस से उन्हें नहीं जोड़ पाई। पंजाब में सामने आए 100 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश के विभिन्न राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई थी। बरेली में हुई कार्रवाई को भी इसी जांच का हिस्सा माना जा रहा है। ईडी सिर्फ सात करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं है। एजेंसी यह भी जांच रही है कि आशुतोष अग्रवाल के व्यापारिक नेटवर्क से कौन-कौन लोग जुड़े हैं, विभिन्न कंपनियों के साथ उनका वास्तविक कारोबार कितना है और घोषित टर्नओवर के मुकाबले व्यापारिक गतिविधियां कितनी हैं।