‘सावन के महीने में मांस की दुकानें बंद रहेंगी’, कांवड़ यात्रा से पहले लिया गया फैसला; बरेली में मंत्री धर्मपाल सिंह ने की घोषणा

Sawan 2026: सावन महीने की शुरुआत और कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तथा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को बरेली के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने BJP नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।