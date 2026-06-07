7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

काशी में अब नहीं बिकेगा मांस-मछली, शहर के बाहर शिफ्ट होंगी सभी दुकानें

Varanasi Meat Market Relocation News: वाराणसी नगर निगम ने शहर के अंदर चल रही मीट-मछली की दुकानों को बाहर शिफ्ट करने के प्लान पर मुहर लगा दी है। अब शहर के बाहर पांच इलाकों में आधुनिक बाजार बनाए जाएंगे। पढ़िए पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Mohsina Bano

Jun 07, 2026

Varanasi meat market relocation, Banaras fish market shift, Varanasi smart city project, UP News

वाराणसी शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीट की दुकाने (फोटो- पत्रिका)

Meat Shops In Varanasi: धर्मनगरी काशी में अब शहर की गलियों और मोहल्लों में खुलेआम मीट-मांस और मछली की बिक्री नहीं होगी। वाराणसी नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत शहर के अंदर चल रही सभी मीट और मछली की दुकानों को शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। शनिवार को टाउनहॉल में मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में इस अहम प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई है।

पांच इलाकों में बनेंगे आधुनिक मीट बाजार

नगर निगम की इस नई योजना के तहत अब शहर की घनी आबादी से दूर व्यवस्थित और आधुनिक मीट मार्केट बनाए जाएंगे। सदन की बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पूरी योजना का खांका पेश करते हुए बताया कि पहले चरण में इसके लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। इनमें रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर शामिल हैं। इन स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बाजार विकसित किए जाएंगे, जहां शहर भर के मीट कारोबारियों को शिफ्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ये स्थान शहर की बाहरी सीमाओं के करीब हैं, जिससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी।

जाम से मिलेगी राहत और सुधरेगी स्वच्छता

अधिकारियों का कहना है कि शहर के चारों तरफ अलग-अलग दिशाओं में मीट मार्केट बनने से शहर के अंदर स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा सड़कों पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से भी काशी की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि, इस कड़े फैसले से शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में साफ-सुथरा माहौल बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी।

सदन की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

  • जलकल परिसर के पुराने भवन को तोड़े बिना वहां मौजूद खाली जगह पर काशी इंटरप्रिटेशन सेंटर और कम्युनिटी पार्क बनाया जाएगा।
  • जलकल के सेटलिंग टैंक की सफाई से निकली करीब 40 हजार घन मीटर मिट्टी की जल्द नीलामी की जाएगी जिससे नगर निगम का राजस्व बढ़ सके।
  • सीएम ग्रिड्स योजना के तहत चल रहे छह प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्य को अनुबंध की शर्तों के अनुसार सख्ती से पूरा कराया जाएगा।
  • शिवपुर में फुटकर फल मंडी विकसित की जाएगी जिसमें फल कारोबारियों के लिए करीब 500 दुकानें प्रस्तावित हैं।

-रिक्शा से पहुंचे मेयर और नगर आयुक्त

सदन की बैठक का एक खास पहलू यह भी रहा कि मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल समेत कई पार्षद ई-रिक्शा से टाउनहॉल पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वाराणसी नगर निगम हर शनिवार को नो फ्यूल डे मनाता है जिसका सदन के सदस्यों ने पूरी गंभीरता से पालन किया।

‘जो सरकार गाय की रक्षा नहीं कर सकती, वह नरक में जाएगी’, शंकराचार्य ने CM योगी पर निकाली भड़ास, जानिए क्या कहा?

ये भी पढ़ें
Shankaracharya on BJP, Rashtra Mata cow,CM Yogi Adityanath, UP news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 03:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / काशी में अब नहीं बिकेगा मांस-मछली, शहर के बाहर शिफ्ट होंगी सभी दुकानें

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी, NDA के साथ मिलकर 300 सीटें जीतने का किया दावा

Up politics news
वाराणसी

‘बलि देने के लिए’ एक माह की बच्ची को सड़क पर पटका, वाराणसी में फिरोजाबाद जैसी वारदात

crime news
वाराणसी

BHU में 34 हजार लोगों का आयुष्मान योजना से इलाज, 35% बढ़े मरीज, सबसे ज्यादा पहुंचे कैंसर पीड़ित

Bhu hospital
वाराणसी

BHU के बाद अब ट्रॉमा सेंटर में भी मिलेगी डायलिसिस की सुविधा, 4 राज्यों के मरीजों को होगा फायदा, कम होगा सर सुंदरलाल अस्पताल का लोड

Dialysis unit in trauma center
वाराणसी

वाराणसी में GST अधिकारी के ससुराल में बड़ी चोरी, हीरा-सोना उठा ले गए चोर, बिहार गया था परिवार

Varanasi news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.