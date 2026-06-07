काशी में अब नहीं बिकेगा मांस-मछली, शहर के बाहर शिफ्ट होंगी सभी दुकानें

नगर निगम की इस नई योजना के तहत अब शहर की घनी आबादी से दूर व्यवस्थित और आधुनिक मीट मार्केट बनाए जाएंगे। सदन की बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पूरी योजना का खांका पेश करते हुए बताया कि पहले चरण में इसके लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। इनमें रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर शामिल हैं। इन स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बाजार विकसित किए जाएंगे, जहां शहर भर के मीट कारोबारियों को शिफ्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ये स्थान शहर की बाहरी सीमाओं के करीब हैं, जिससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी।