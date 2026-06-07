काशी में अब नहीं बिकेगा मांस-मछली, शहर के बाहर शिफ्ट होंगी सभी दुकानें

वाराणसी शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीट की दुकाने (फोटो- पत्रिका)
Meat Shops In Varanasi: धर्मनगरी काशी में अब शहर की गलियों और मोहल्लों में खुलेआम मीट-मांस और मछली की बिक्री नहीं होगी। वाराणसी नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत शहर के अंदर चल रही सभी मीट और मछली की दुकानों को शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। शनिवार को टाउनहॉल में मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में इस अहम प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई है।
नगर निगम की इस नई योजना के तहत अब शहर की घनी आबादी से दूर व्यवस्थित और आधुनिक मीट मार्केट बनाए जाएंगे। सदन की बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पूरी योजना का खांका पेश करते हुए बताया कि पहले चरण में इसके लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। इनमें रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर शामिल हैं। इन स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बाजार विकसित किए जाएंगे, जहां शहर भर के मीट कारोबारियों को शिफ्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ये स्थान शहर की बाहरी सीमाओं के करीब हैं, जिससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी।
अधिकारियों का कहना है कि शहर के चारों तरफ अलग-अलग दिशाओं में मीट मार्केट बनने से शहर के अंदर स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा सड़कों पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से भी काशी की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि, इस कड़े फैसले से शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में साफ-सुथरा माहौल बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी।
सदन की बैठक का एक खास पहलू यह भी रहा कि मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल समेत कई पार्षद ई-रिक्शा से टाउनहॉल पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वाराणसी नगर निगम हर शनिवार को नो फ्यूल डे मनाता है जिसका सदन के सदस्यों ने पूरी गंभीरता से पालन किया।
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