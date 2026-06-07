पेपर लीक हो गया है, चाहिए तो 2000 भेजो, प्रतियोगी छात्रों को जाल में फंसाता था जालसाज, लखनऊ से गिरफ्तार

आरोपी ओम कुमार का ठगी का तरीका बहुत शातिर था। पहले तो वह छात्रों को विश्वास दिलाता था कि कुछ ही घंटों में परीक्षा का असली पर्चा लीक होने वाला है। इस फर्जीवाड़े के एवज में वह हर छात्र से 2000 रुपये की मांग करता था। टेलीग्राम चैनल पर QR कोड भेजे जाते थे, जिन पर पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। जो छात्र उसके झांसे में आ जाते थे वे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देते थे। पैसे मिलने के बाद आरोपी उन्हें कोई पुराना फर्जी पेपर थमा देता था या फिर उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देता था। STF का कहना है कि कम रकम होने की वजह से छात्र आसानी से ठगी का शिकार हो जाते थे और शिकायत भी नहीं करते थे।