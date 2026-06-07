7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पेपर लीक हो गया है, चाहिए तो 2000 भेजो, प्रतियोगी छात्रों को जाल में फंसाता था जालसाज, लखनऊ से गिरफ्तार

UP STF Arrests Om Kumar in Lucknow: यूपी STF ने लखनऊ से ओम कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह शातिर जालसाज टेलीग्राम पर फर्जी चैनल बनाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पेपर लीक का झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Jun 07, 2026

UP STF action, Telegram fraud, Om Kumar arrested, Lucknow crime news, UP exam paper leak

प्रतियोगी छात्रों से फर्जी पेपर के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश (सांकेतिक इमेज-Freepik)

UP Exam Paper Leak:उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ठगने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यूपी STF ने लखनऊ से ओम कुमार नाम के एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी टेलीग्राम ऐप के जरिए छात्रों को पेपर लीक का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूल रहा था। यूपी STF के मुताबिक, आरोपी ओम कुमार को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया की वह मूल रूप से बिहार के पटना जिले का रहने वाला है।

टेलीग्राम पर थे पेपर लीक नाम से फर्जी चैनल

एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि आरोपी ओम कुमार ने टेलीग्राम ऐप पर 'पेपर लीक' के नाम से कई फर्जी चैनल और ग्रुप बना रखे थे। इन चैनलों के जरिए वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच अपनी पैठ और भरोसा कायम करता था। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर फर्जी दावा करता था कि उसके पास परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले से मौजूद है। वह छात्रों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था।

हर छात्र से वसूलता था 2000 रुपये

आरोपी ओम कुमार का ठगी का तरीका बहुत शातिर था। पहले तो वह छात्रों को विश्वास दिलाता था कि कुछ ही घंटों में परीक्षा का असली पर्चा लीक होने वाला है। इस फर्जीवाड़े के एवज में वह हर छात्र से 2000 रुपये की मांग करता था। टेलीग्राम चैनल पर QR कोड भेजे जाते थे, जिन पर पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। जो छात्र उसके झांसे में आ जाते थे वे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देते थे। पैसे मिलने के बाद आरोपी उन्हें कोई पुराना फर्जी पेपर थमा देता था या फिर उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देता था। STF का कहना है कि कम रकम होने की वजह से छात्र आसानी से ठगी का शिकार हो जाते थे और शिकायत भी नहीं करते थे।

STF की कार्रवाई और छात्रों से अपील

लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया इनपुट के आधार पर यूपी STF ने इस मामले को गंभीरता से लिया। लखनऊ में जाल बिछाकर STF की टीम ने ओम कुमार को रंगे हाथों धर दबोचा। STF अब आरोपी के मोबाइल फोन और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने अब तक कितने छात्रों को अपना शिकार बनाया है और उसके गिरोह में कौन-कौन शामिल है। जांच एजेंसियों ने छात्रों से अपील की है कि, वे ऐसे किसी भी टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया ग्रुप के झांसे में न आएं जो पैसे लेकर पेपर लीक करने का दावा करते हैं।

युवाओं को योगी सरकार 4 साल के लिए दे रही बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं फायदा

ये भी पढ़ें
Mukhya Mantri loan yojana,CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan, UP government loan scheme, Business loan without interest, UP youth startup loan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Exam

paper leak

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 12:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पेपर लीक हो गया है, चाहिए तो 2000 भेजो, प्रतियोगी छात्रों को जाल में फंसाता था जालसाज, लखनऊ से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आरक्षित सीटों पर सपा का बड़ा गेम प्लान, भाजपा के गढ़ में सेंध की तैयारी

Akhilesh Yadav Dalit Vote Bank: दलितों के सहारे सत्ता की राह, अखिलेश ने शुरू किया बड़ा चुनावी अभियान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

2027 चुनाव की तैयारी तेज, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का प्रदेशव्यापी दौरा शुरू

2027 चुनाव मिशन पर बीजेपी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

पियानो बजाकर पिता को याद करती दिखीं बेटी, अपर्णा यादव का भावुक वीडियो वायरल

Aparna Yadav Emotional Birthday Tribute: अपर्णा यादव और बेटियों ने दिवंगत प्रतीक यादव को जन्मदिन पर किया याद, भावुक वीडियो ने छू लिया लोगों का दिल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

युवाओं को योगी सरकार 4 साल के लिए दे रही बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं फायदा

Mukhya Mantri loan yojana,CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan, UP government loan scheme, Business loan without interest, UP youth startup loan
लखनऊ

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू: लेट होने पर नहीं मिलेगी एंट्री, देख लें रिपोर्टिंग टाइम और नए नियम

UP Police Recruitment Exam 2026, UP Constable Exam Guidelines
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.