युवाओं को योगी सरकार 4 साल के लिए दे रही बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं फायदा

UP CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan 2026: अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की तंगी आड़े आ रही है तो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपके लिए एक शानदार योजना लेकर आई है। यूपी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी (MYUVA) के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस लोन पर 4 साल तक न तो कोई ब्याज लगेगा और न ही किसी गारंटी की जरूरत होगी।