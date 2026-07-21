8 साल के रिश्ते का दर्दनाक अंत! प्रेमिका ने ठुकराया तो युवक ने घर के बाहर खुद को लगा ली आग, वीडियो बनाती रही युवती

घायल युवक की पहचान इंद्रजीत साहनी के रूप में हुई है। वह जागृति नगर कॉलोनी का रहने वाला है। युवक का दावा है कि पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ उसका करीब आठ साल से प्रेम संबंध था। हालांकि, युवती और उसके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। युवक का आरोप है कि हाल के दिनों में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। इसी वजह से वह युवती से अपना मोबाइल, कपड़े और कुछ पैसे वापस मांग रहा था, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई।