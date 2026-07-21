8 साल के रिश्ते का दर्दनाक अंत! प्रेमिका ने ठुकराया तो युवक ने घर के बाहर खुद को लगा ली आग, वीडियो बनाती रही युवती

युवक ने खुद को लगाई आग (photo- gemini ai)
Varanasi News:वाराणसी के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने कथित तौर पर प्रेम संबंध टूटने से आहत होकर अपनी प्रेमिका के घर के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग की लपटों में घिरा युवक मदद के लिए तड़पता रहा, जबकि घटनास्थल पर मौजूद युवती पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती रही। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घायल युवक की पहचान इंद्रजीत साहनी के रूप में हुई है। वह जागृति नगर कॉलोनी का रहने वाला है। युवक का दावा है कि पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ उसका करीब आठ साल से प्रेम संबंध था। हालांकि, युवती और उसके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। युवक का आरोप है कि हाल के दिनों में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। इसी वजह से वह युवती से अपना मोबाइल, कपड़े और कुछ पैसे वापस मांग रहा था, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार दोपहर इंद्रजीत युवती के घर के बाहर पहुंचा। उसने पहले बोतल से अपने ऊपर पेट्रोल डाला और फिर माचिस जलाकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही वह घबराकर युवती के घर की ओर भागा। आसपास अफरा-तफरी मच गई और उसकी चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़े। लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और उसकी जान बचाने की कोशिश की।
घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि मौके पर मौजूद युवती ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। बाद में पुलिस ने यह वीडियो अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक ने खुद अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। मामले की जांच इसी आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।
सूचना मिलने पर मंडुवाडीह पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा भेजा। डॉक्टरों के अनुसार, युवक गंभीर रूप से झुलसा है और उसका इलाज जारी है।
कस्बा चौकी प्रभारी राहुल सिंह ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। युवती के मोबाइल से वीडियो भी बरामद कर लिया गया है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।
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