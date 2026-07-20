जानकारी के मुताबिक, भीटी चौकी क्षेत्र में सोमवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से आ रहे एक संदिग्ध कंटेनर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर वाहन लेकर भाग निकला। सूचना मिलते ही आसपास के थानों को अलर्ट किया गया और कंटेनर का पीछा शुरू किया गया। भागते हुए कंटेनर को टेंगरा मोड़ के पास पुलिस की घेराबंदी दिखाई दी तो वाहन रुक गया। इसी बीच कंटेनर से उतरकर चालक विश्वसुंदरी पुल के नीचे झाड़ियों की ओर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे मौके पर ही दबोच लिया गया।