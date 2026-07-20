Firozabad News: फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़, 40 हजार का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार

फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ बदमाश (photo- freepik)
Firozabad Encounter News : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। आरोपी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में करीब 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुज चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 16 जून 2026 को पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला आरोपी अपने गांव आने वाला है। सूचना मिलते ही एसओजी (SOG) और सर्विलांस टीम को सक्रिय किया गया और इलाके में तलाश शुरू कर दी गई। कुछ देर बाद सूचना मिली कि आरोपी बाइक से जा रहा है। इसके बाद एसओजी टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया, जबकि स्थानीय पुलिस पहले से ही इलाके में चेकिंग कर रही थी।
पुलिस के मुताबिक, जब आरोपी को लगा कि चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया है, तो उसने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सट्टा के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे मौके से पकड़ लिया गया।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से .315 बोर का एक अवैध तमंचा और दो कारतूस बरामद किए हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, सत्यप्रकाश उर्फ सट्टा पर कुल 40 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
यानी आरोपी की गिरफ्तारी पर कुल 40 हजार रुपये का इनाम था।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ करीब 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें पुलिस पर हमला, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह किन अन्य वारदातों में शामिल रहा है और उसके नेटवर्क में कौन-कौन लोग जुड़े हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी का इलाज पूरा होने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसके अन्य साथी कहां छिपे हुए हैं और क्या हाल के अपराधों में उनकी भी भूमिका रही है।
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