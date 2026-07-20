20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिरोजाबाद

Firozabad News: फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़, 40 हजार का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार

Firozabad Encounter: फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 40 हजार रुपये का इनामी बदमाश सत्यप्रकाश उर्फ सट्टा घायल होकर गिरफ्तार हुआ। आरोपी पर यूपी और एमपी में 14 मुकदमे दर्ज हैं।
2 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Dimple Yadav

Jul 20, 2026

Firozabad Encounter Firozabad News UP Police Encounter

फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ बदमाश (photo- freepik)

Firozabad Encounter News : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। आरोपी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में करीब 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

मुखबिर की सूचना पर शुरू हुआ ऑपरेशन

फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुज चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 16 जून 2026 को पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला आरोपी अपने गांव आने वाला है। सूचना मिलते ही एसओजी (SOG) और सर्विलांस टीम को सक्रिय किया गया और इलाके में तलाश शुरू कर दी गई। कुछ देर बाद सूचना मिली कि आरोपी बाइक से जा रहा है। इसके बाद एसओजी टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया, जबकि स्थानीय पुलिस पहले से ही इलाके में चेकिंग कर रही थी।

खुद को घिरता देख पुलिस पर कर दी फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, जब आरोपी को लगा कि चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया है, तो उसने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सट्टा के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे मौके से पकड़ लिया गया।

हथियार और कारतूस बरामद

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से .315 बोर का एक अवैध तमंचा और दो कारतूस बरामद किए हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

तीन राज्यों में इनाम घोषित था

पुलिस के अनुसार, सत्यप्रकाश उर्फ सट्टा पर कुल 40 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

  • फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) से 25,000 रुपये
  • मुरैना (मध्य प्रदेश) से 10,000 रुपये
  • भिंड (मध्य प्रदेश) से 5,000 रुपये

यानी आरोपी की गिरफ्तारी पर कुल 40 हजार रुपये का इनाम था।

14 से ज्यादा मामलों में दर्ज है नाम

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ करीब 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें पुलिस पर हमला, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह किन अन्य वारदातों में शामिल रहा है और उसके नेटवर्क में कौन-कौन लोग जुड़े हैं।

आगे की कार्रवाई जारी

पुलिस ने बताया कि आरोपी का इलाज पूरा होने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसके अन्य साथी कहां छिपे हुए हैं और क्या हाल के अपराधों में उनकी भी भूमिका रही है।

राम मंदिर चोरी कांड में हर घंटे नया खुलासा! आरोपी से कराया गया क्राइम सीन रीक्रिएट, बदला दान कक्ष, दोबारा शुरू हुई गिनती

ये भी पढ़ें
Ram Mandir Donation Theft Crime Scene Recreation Ram Mandir Trust Ayodhya Ram Mandir

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 09:36 am

Published on:

20 Jul 2026 09:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / Firozabad News: फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़, 40 हजार का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फिरोजाबाद में मुठभेड़, SOG पर फायरिंग करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 2 जवान भी घायल

Shikohabad Encounter Firozabad News UP Police Encounter Shikohabad Railway Station
फिरोजाबाद

‘पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे’, शिकोहाबाद में स्टेशन पर बदमाशों ने पुलिसवालों को गोली मारी

sog encounter two miscreants who attacked 2 constables injured shikohabad railway station
फिरोजाबाद

जहरीले कीड़े के काटने से दो सगी बहनों की मौत, रात में घर पर सोई थीं, सुबह खराब हो गई हालत

Snake Bite two sister died
फिरोजाबाद

Firozabad News: मासूम आरव को पटककर मारने वाले दरिंदे की उलटी गिनती शुरू, 30 दिन में हाईकोर्ट पहुंचेगी फाइल

Aarav Murder Case, Firozabad News, UP Crime, Viraj Death Sentence, Agra Central Jail, Meerut Jail, UP Police, UP News in Hindi, आरव हत्याकांड, फिरोजाबाद न्यूज, यूपी क्राइम, फांसी की सजा, आगरा सेंट्रल जेल, Firozabad Crime News
फिरोजाबाद

Aarav Murder Case: वो खौफनाक CCTV जिसे कोई दोबारा देख न सका… जब जज ने पूछा ‘क्यों मारा?’, तो भरी अदालत में खुद को ही थप्पड़ मारने लगा कातिल

Aarav Murder Case
फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.