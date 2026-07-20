Firozabad News: फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़, 40 हजार का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार

फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुज चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 16 जून 2026 को पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला आरोपी अपने गांव आने वाला है। सूचना मिलते ही एसओजी (SOG) और सर्विलांस टीम को सक्रिय किया गया और इलाके में तलाश शुरू कर दी गई। कुछ देर बाद सूचना मिली कि आरोपी बाइक से जा रहा है। इसके बाद एसओजी टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया, जबकि स्थानीय पुलिस पहले से ही इलाके में चेकिंग कर रही थी।