Aarav Murder Case: वो खौफनाक CCTV जिसे कोई दोबारा देख न सका… जब जज ने पूछा ‘क्यों मारा?’, तो भरी अदालत में खुद को ही थप्पड़ मारने लगा कातिल

Viraj Death Sentence: जब कानून का शिकंजा कसता है, तो बड़े से बड़े सूरमाओं के पैर उखड़ जाते हैं। फिरोजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने जैसे ही डेढ़ साल के मासूम आरव के हत्यारे विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मौत की सजा (फांसी) सुनाई, कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। सुनवाई के दौरान जब जज ने आरोपी से पूछा कि उसने उस नन्हे बच्चे को क्यों मारा, तो विराज विचलित हो गया। उस पर ऐसा मानसिक दबाव बना कि वह भरी अदालत में खुद को ही ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने लगा। हालांकि, उसका यह ड्रामा और पश्चाताप कानून की नजर में उसे बचा नहीं सका।