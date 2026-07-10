Aarav Murder Case: फिरोजाबाद में भतीजे को पटक-पटककर मारने वाले चाचा को मौत की सजा, कोर्ट ने 40 दिन में सुनाया फैसला

फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय के जस्टिस ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोषी करार दिया है। यह फैसला जिला न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने सुनाया है। इस मामले के संबंध में शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने अहम जानकारी दी है। राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई काफी तेज रही। पुलिस ने घटना के केवल 6 दिन के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसी वजह से मुकदमे की सुनवाई भी तेजी से आगे बढ़ी। कम समय में जांच पूरी करके अदालत के सामने मजबूत साक्ष्य पेश किए गए।