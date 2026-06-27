एक वारदात, दो निशाने! पत्नी की जान ली, फिर छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की रची साजिश, फिरोजाबाद का मामला

प्रतीकात्मक तस्वरी। फोटो सोर्स- पत्रिका
Crime News:उत्तर प्रदेशके फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक पति पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने और बाद में इस जघन्य वारदात का आरोप अपने ही छोटे भाई पर मढ़ने की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है।
पुलिस के अनुसार, घटना शिकोहाबाद क्षेत्र के एक गांव की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला रात के समय अपने पति के छोटे भाई की छत पर सो रही थी। इसी दौरान आरोपी पति वहां पहुंचा और कथित रूप से बेलचे (हथियार) से उसके सिर पर कई वार कर दिए। हमले की गंभीरता के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए एक सोची-समझी योजना बनाई। आरोप है कि उसने पूरे मामले का दोष अपने छोटे भाई पर डालने की कोशिश की, ताकि जांच की दिशा बदल जाए और पुलिस किसी अन्य व्यक्ति पर कार्रवाई कर दे। हालांकि घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, परिस्थितियों और शुरुआती पूछताछ के आधार पर पुलिस को आरोपी पति पर संदेह हुआ।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आवश्यक साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से फोरेंसिक साक्ष्य भी एकत्र किए गए, ताकि जांच को वैज्ञानिक आधार पर आगे बढ़ाया जा सके।
मृतका के पिता ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके पति पर लगाते हुए शिकोहाबाद थाने में तहरीर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। परिजनों का आरोप है कि पति और पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया।
पुलिस ने शुरुआती जांच, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी पति को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वारदात की योजना पहले से बनाई गई थी या फिर किसी विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और आरोपी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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