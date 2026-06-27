एक वारदात, दो निशाने! पत्नी की जान ली, फिर छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की रची साजिश, फिरोजाबाद का मामला

Crime News:उत्तर प्रदेशके फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक पति पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने और बाद में इस जघन्य वारदात का आरोप अपने ही छोटे भाई पर मढ़ने की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है।