मां और मौसी की लड़ाई में मासूम की मौत, एक-दूसरे को उठाकर तख्त पे पटका और नीचे दब गया 6 महीने का बच्चा

बुधवार शाम परिवार के सदस्य मेला देखने गए थे। लौटने के बाद बच्चा तनवीर (6 माह) भूख से रोने लगा। संजना ने अपनी छोटी बहन वंदना से दूध की बोतल लाने को कहा, लेकिन वंदना ने मना कर दिया। इस बात पर दोनों बहनों में कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही चोटी पकड़कर मारपीट में बदल गई। मां नीतू दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दोनों और उग्र हो गईं।