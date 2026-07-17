‘पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे’, शिकोहाबाद में स्टेशन पर बदमाशों ने पुलिसवालों को गोली मारी

पुलिस के अनुसार, उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि 2 वांछित अपराधी गाजियाबाद से झारखंड की ओर जा रहे हैं। दोनों के संबलपुर एक्सप्रेस में सवार होने की जानकारी मिलने के बाद इटावा SOG टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई। सूचना के आधार पर शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की घेराबंदी की गई, ताकि दोनों बदमाशों को बिना किसी जोखिम के गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि, पुलिस की मौजूदगी का अंदाजा लगते ही दोनों आरोपी ट्रेन से उतरकर पास के नीम खेरिया गांव की ओर भाग निकले।