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‘पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे’, शिकोहाबाद में स्टेशन पर बदमाशों ने पुलिसवालों को गोली मारी

SOG Encounter Shikohabad: SOG टीम और 2 वांछित बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश मारे गए। जवाबी फायरिंग के दौरान SOG के दो सिपाही भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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फिरोजाबाद

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Harshul Mehra

Jul 17, 2026

sog encounter two miscreants who attacked 2 constables injured shikohabad railway station

SOG टीम और 2 वांछित बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

SOG Encounter : उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में शुक्रवार दोपहर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 वांछित बदमाश मारे गए। यह मुठभेड़ शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित नीम खेरिया गांव के निकट हुई। कार्रवाई के दौरान बदमाशों की ओर से की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के दो सिपाही भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ट्रेन में सवार होकर भाग रहे थे वांछित बदमाश

पुलिस के अनुसार, उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि 2 वांछित अपराधी गाजियाबाद से झारखंड की ओर जा रहे हैं। दोनों के संबलपुर एक्सप्रेस में सवार होने की जानकारी मिलने के बाद इटावा SOG टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई। सूचना के आधार पर शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की घेराबंदी की गई, ताकि दोनों बदमाशों को बिना किसी जोखिम के गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि, पुलिस की मौजूदगी का अंदाजा लगते ही दोनों आरोपी ट्रेन से उतरकर पास के नीम खेरिया गांव की ओर भाग निकले।

पीछा करने पर बदमाशों ने शुरू कर दी फायरिंग

पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों का पीछा किया। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। अचानक हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश मौके पर ही ढेर हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की।

2 पुलिसकर्मी गोली लगने से गंभीर घायल

मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली SOG के 2 जवानों को भी लगी। आरक्षी डेविड चौहान के पेट में गोली लगी, जबकि आरक्षी पुष्पेंद्र के कंधे में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

मुठभेड़ की सूचना मिलते ही इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बृजेश कुमार श्रीवास्तव और फिरोजाबाद के SSP आदित्य लांघे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरी कार्रवाई की जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल से बरामद हथियारों और अन्य साक्ष्यों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

मामले की जांच जारी

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। दोनों मारे गए बदमाशों की आपराधिक पृष्ठभूमि, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों और उनके गाजियाबाद से झारखंड जाने के उद्देश्य की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं घायल पुलिसकर्मियों के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्था की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

यूपी कांग्रेस ने साधा निशाना

मामले को लेकर यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, ''उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ चुका है कि अब न तो आम जनता सुरक्षित है और न ही खाकी!

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर दिन-दहाड़े बदमाशों ने पुलिस पर ही गोलियां बरसा दीं। इटावा SOG के दो जांबाज सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जब सूबे में खुद पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है।

क्या यही भाजपा सरकार का तथाकथित 'अपराध मुक्त' और 'भयमुक्त' प्रदेश है? अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार सिर्फ खोखली बयानबाजी में व्यस्त है।''

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Updated on:

17 Jul 2026 01:36 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / ‘पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे’, शिकोहाबाद में स्टेशन पर बदमाशों ने पुलिसवालों को गोली मारी

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