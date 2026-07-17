फिरोजाबाद में मुठभेड़, SOG पर फायरिंग करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 2 जवान भी घायल

फिलहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि दोनों बदमाश किन आपराधिक मामलों में वांछित थे और उनके पास से क्या-क्या बरामद हुआ है। पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए ऑपरेशन कितने जोखिम भरे हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई में दो जवान घायल हुए, लेकिन लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश उनके एनकाउंटर पर जाकर खत्म हुई।