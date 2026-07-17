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फिरोजाबाद में मुठभेड़, SOG पर फायरिंग करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 2 जवान भी घायल

Shikohabad Encounter: फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दो सिपाही घायल हुए, जबकि 300 पुलिसकर्मियों की कॉम्बिंग के बाद दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए।
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फिरोजाबाद

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Dimple Yadav

Jul 17, 2026

Shikohabad Encounter Firozabad News UP Police Encounter Shikohabad Railway Station

शिकोहाबाद स्टेशन पर मुठभेड़

Shikohabad Encounter News: शुक्रवार सुबह शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रेन से उतरकर भाग रहे दो बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। कुछ ही मिनटों में रेलवे स्टेशन का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बदमाशों की फायरिंग में इटावा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के दो सिपाही घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार दोनों बदमाशों को मार गिराया।

खुफिया सूचना के बाद बिछाया गया था जाल

पुलिस को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद से झारखंड जा रही संबलपुर एक्सप्रेस में दो वांछित बदमाश सफर कर रहे हैं। सूचना मिलते ही इटावा एसओजी की टीम शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन के आते ही निगरानी शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, वे ट्रेन से उतरकर भागने लगे। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

जवाबी कार्रवाई में दो सिपाही घायल

अचानक हुई फायरिंग में एसओजी के सिपाही डेविड चौहान और पुष्पेंद्र गोली लगने से घायल हो गए। एक सिपाही के पेट में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सिपाही को बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया।

खेतों और गांव तक पहुंचा सर्च ऑपरेशन

फायरिंग के बाद दोनों बदमाश करीब एक किलोमीटर तक भागते हुए नगला कन्हई गांव की ओर निकल गए। पुलिस ने पूरे गांव और आसपास के खेतों की घेराबंदी कर दी। करीब 300 पुलिसकर्मियों ने कई घंटे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, ताकि बदमाशों को निकलने का कोई मौका न मिले। आखिरकार खेतों में छिपे दोनों बदमाश पुलिस की पकड़ में आ गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों मारे गए।

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी, इटावा के एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव और एएसपी अभय नाथ त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और दोनों आरोपियों को मार गिराया गया।

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि दोनों बदमाश किन आपराधिक मामलों में वांछित थे और उनके पास से क्या-क्या बरामद हुआ है। पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए ऑपरेशन कितने जोखिम भरे हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई में दो जवान घायल हुए, लेकिन लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश उनके एनकाउंटर पर जाकर खत्म हुई।

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Updated on:

17 Jul 2026 02:19 pm

Published on:

17 Jul 2026 02:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / फिरोजाबाद में मुठभेड़, SOG पर फायरिंग करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 2 जवान भी घायल

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