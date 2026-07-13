जहरीले कीड़े के काटने से दो सगी बहनों की मौत, रात में घर पर सोई थीं, सुबह खराब हो गई हालत

Snake Bite two sister died : कीड़े के काटने से दो सगी बहनों की मौत, PC- Patrika
फिरोजाबाद : जिले के नारखी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। जहरीले कीड़े या सर्प के काटने की आशंका के बीच एक ही परिवार की दो सगी मासूम बहनों की मौत हो गई। दोनों बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पहले फिरोजाबाद जिला अस्पताल और फिर आगरा रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
दौलतपुर गांव निवासी अशोक कुमार की बेटियां खुशी (8 वर्ष) और जानवी शुक्रवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद सो गई थीं। परिजनों के मुताबिक, शनिवार सुबह जब दोनों बच्चियां उठीं तो उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। देखते ही देखते उनकी हालत गंभीर हो गई। घबराए परिजन दोनों बच्चियों को तत्काल फिरोजाबाद के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया।
जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने बच्चियों में जहरीले सर्प या किसी विषैले जीव के काटने जैसे लक्षण होने की आशंका जताई। हालत गंभीर होने के कारण दोनों को बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया। परिजन उम्मीद लगाए हुए थे कि आगरा में इलाज के बाद बच्चियों की जान बच जाएगी, लेकिन उपचार के दौरान दोनों बहनों ने दम तोड़ दिया।
दोनों सगी बहनों की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी मातम पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।
फिलहाल चिकित्सकों का कहना है कि बच्चियों में विषैले जीव या सर्पदंश जैसे लक्षण थे, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
खबर अपडेट हो रही है।
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