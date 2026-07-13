जहरीले कीड़े के काटने से दो सगी बहनों की मौत, रात में घर पर सोई थीं, सुबह खराब हो गई हालत

फिरोजाबाद : जिले के नारखी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। जहरीले कीड़े या सर्प के काटने की आशंका के बीच एक ही परिवार की दो सगी मासूम बहनों की मौत हो गई। दोनों बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पहले फिरोजाबाद जिला अस्पताल और फिर आगरा रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।